Intel Core i7 11700F против i5 11600K
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700F на 2.5 ГГц или i5 11600K с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
- На 48% ниже чем у Core i5 11600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
- Разблокированный множитель
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics 32
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1535
1535
Cinebench R23 (многоядерный)
11012
11112
Passmark CPU (одноядерный)
3363
3380
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700F +8%
21381
19851
Geekbench 5 (одноядерный)
1651
1668
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700F +13%
9031
7995
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|30 марта 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i7-11700F
|i5-11600K
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Iris Xe Graphics 32
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel Iris Xe Graphics 32
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|900 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|64
|ROPs
|-
|32
|Вычислительные блоки
|-
|32
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700F
|Сайт Intel Core i5 11600K
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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