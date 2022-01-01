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Intel Core i7 11700F против i5 12400

Intel Core i7 11700F
VS
Intel Core i5 12400
Intel Core i7 11700F
Intel Core i5 12400

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700F на 2.5 ГГц или i5 12400 с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400 and 11700F
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700F
1526
Core i5 12400 +11%
1700
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700F
10999
Core i5 12400 +9%
11948
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700F +9%
21384
Core i5 12400
19671
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700F и i5 12400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Alder Lake-S
Номер модели i7-11700F i5-12400
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 730
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1450 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 48
ROPs - 24
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11700F
н/д
Core i5 12400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700F Сайт Intel Core i5 12400
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Core i7 11700F или Ryzen 7 3700X
2. Core i7 11700F или Ryzen 5 5600X
3. Core i7 11700F или Core i7 11700K
4. Core i7 11700F или Core i7 11700KF
5. Core i7 11700F или Core i7 10700KF
6. Core i5 12400 или Core i7 10700K
7. Core i5 12400 или Ryzen 7 5800X
8. Core i5 12400 или Core i5 10400
9. Core i5 12400 или Core i9 11900K
10. Core i5 12400 или Core i5 12600K

Комментарии

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