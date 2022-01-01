Intel Core i7 11700F против i5 13600K
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700F на 2.5 ГГц или i5 13600K с 14-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
- На 48% ниже чем у Core i5 13600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Имеет на 6 физических ядер больше
- На 39.6 ГБ/c (79%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2015 и 1654 балла
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1540
Core i5 13600K +30%
2000
Cinebench R23 (многоядерный)
11113
Core i5 13600K +111%
23410
Passmark CPU (одноядерный)
3329
Core i5 13600K +27%
4229
Passmark CPU (многоядерный)
21355
Core i5 13600K +79%
38329
Geekbench 5 (одноядерный)
1661
Core i5 13600K +21%
2018
Geekbench 5 (многоядерный)
8911
Core i5 13600K +83%
16338
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|27 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Raptor Lake-S
|Номер модели
|i7-11700F
|i5-13600K
|Сокет
|LGA-1200
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|8
|14
|Количество потоков
|16
|20
|Частота
|2.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|16
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|32
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|89.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700F
|Сайт Intel Core i5 13600K
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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