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Intel Core i7 11700F против i5 13600K

Intel Core i7 11700F
VS
Intel Core i5 13600K
Intel Core i7 11700F
Intel Core i5 13600K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700F на 2.5 ГГц или i5 13600K с 14-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13600K and 11700F
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
  • На 48% ниже чем у Core i5 13600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 39.6 ГБ/c (79%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2015 и 1654 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700F
11113
Core i5 13600K +111%
23410
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700F
21355
Core i5 13600K +79%
38329
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700F
8911
Core i5 13600K +83%
16338
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700F и i5 13600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 27 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Raptor Lake-S
Номер модели i7-11700F i5-13600K
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 8 14
Количество потоков 16 20
Частота 2.5 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1500 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 11700F
н/д
Core i5 13600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700F Сайт Intel Core i5 13600K
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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