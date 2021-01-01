Intel Core i7 11700F против i7 10700
Что лучше: Intel Core i7 11700F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i7 10700 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1653 и 1288 баллов
- На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10700
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700F +24%
1535
1238
Cinebench R23 (многоядерный)
11012
Core i7 10700 +11%
12181
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700F +15%
3363
2932
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700F +25%
21381
17083
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700F +29%
1651
1284
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700F +9%
9031
8297
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|-
|323 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-11700F
|i7-10700
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|-
|350 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|192
|TMUs
|-
|24
|ROPs
|-
|3
|Вычислительные блоки
|-
|24
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700F
|Сайт Intel Core i7 10700
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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