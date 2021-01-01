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Intel Core i7 11700F против i7 10700

Intel Core i7 11700F
VS
Intel Core i7 10700
Intel Core i7 11700F
Intel Core i7 10700

Что лучше: Intel Core i7 11700F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i7 10700 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10700 and 11700F
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1653 и 1288 баллов
  • На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10700
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700F +24%
1535
Core i7 10700
1238
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700F
11012
Core i7 10700 +11%
12181
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700F +15%
3363
Core i7 10700
2932
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700F +25%
21381
Core i7 10700
17083
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700F +29%
1651
Core i7 10700
1284
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700F и i7 10700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 1 мая 2020
Цена в момент релиза - 323 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake
Номер модели i7-11700F i7-10700
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.5 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 630
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU - 1000 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 24
ROPs - 3
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11700F
н/д
Core i7 10700
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700F Сайт Intel Core i7 10700
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Конкуренты

1. Intel Core i7 10700K или i7 11700F
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3. Intel Core i7 11700 или i7 11700F
4. Intel Core i7 10700F или i7 11700F
5. Intel Core i7 10700T или i7 11700F
6. AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7 10700
7. Intel Core i5 10600K или i7 10700
8. AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i7 10700
9. Intel Core i7 9700K или i7 10700
10. Intel Core i7 8700 или i7 10700

Комментарии

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