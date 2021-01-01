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Intel Core i7 11700K против AMD Ryzen 5 3400G

Intel Core i7 11700K
VS
AMD Ryzen 5 3400G
Intel Core i7 11700K
AMD Ryzen 5 3400G

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 3400G с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3400G and 11700K
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 78% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1723 и 968 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 6.29 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
  • Лучшая интегрированная графика Radeon RX Vega 11: 1.746 vs 0.46 терафлопс
  • На 48% ниже чем у Core i7 11700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700K +48%
1561
Ryzen 5 3400G
1057
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700K +212%
14732
Ryzen 5 3400G
4722
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700K +48%
3455
Ryzen 5 3400G
2329
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700K +170%
24901
Ryzen 5 3400G
9234
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700K +156%
9965
Ryzen 5 3400G
3887

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700K и AMD Ryzen 5 3400G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 7 июля 2019
Цена в момент релиза - 149 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen+
Номер модели i7-11700K -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 11
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1240 МГц
Шейдерные блоки 256 704
TMUs 64 44
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 32 11
TGP 15 Вт 65 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11700K
0.46 терафлопс
Ryzen 5 3400G +280%
1.746 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700K Сайт AMD Ryzen 5 3400G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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