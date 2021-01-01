Главная > Сравнения CPU > Core i7 11700K vs Ryzen 5 5600G

Intel Core i7 11700K против AMD Ryzen 5 5600G

Intel Core i7 11700K
VS
AMD Ryzen 5 5600G
Intel Core i7 11700K
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 11700K
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1723 и 1489 баллов
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 48% ниже чем у Core i7 11700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700K +33%
14732
Ryzen 5 5600G
11060
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700K +10%
3455
Ryzen 5 5600G
3144
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700K +26%
24901
Ryzen 5 5600G
19700
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700K +15%
1700
Ryzen 5 5600G
1476
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700K +33%
9965
Ryzen 5 5600G
7475

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700K и AMD Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 13 апреля 2021
Цена в момент релиза - 259 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 3
Номер модели i7-11700K -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 64 32
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 11700K
0.46 терафлопс
Ryzen 5 5600G
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700K Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3

Конкуренты

1. Intel Core i7 10700K vs Intel Core i7 11700K
2. Intel Core i9 10850K vs Intel Core i7 11700K
3. AMD Ryzen 7 5800X vs Intel Core i7 11700K
4. AMD Ryzen 9 5950X vs Intel Core i7 11700K
5. Intel Core i7 11700 vs Intel Core i7 11700K
6. AMD Ryzen 7 3700X vs AMD Ryzen 5 5600G
7. AMD Ryzen 7 5800X vs AMD Ryzen 5 5600G
8. AMD Ryzen 3 5300G vs AMD Ryzen 5 5600G
9. AMD Ryzen 5 Pro 4650G vs AMD Ryzen 5 5600G
10. AMD Ryzen 7 5700G vs AMD Ryzen 5 5600G

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600G или Intel Core i7 11700K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях