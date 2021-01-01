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Intel Core i7 11700K против AMD Ryzen 7 3800X

Intel Core i7 11700K
VS
AMD Ryzen 7 3800X
Intel Core i7 11700K
AMD Ryzen 7 3800X

Что лучше: Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 7 3800X на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3800X and 11700K
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1810 и 1294 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
  • На 2.32 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800X
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • На 16% ниже чем у Core i7 11700K пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 11700K +13%
5750
Ryzen 7 3800X
5111
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700K +27%
3503
Ryzen 7 3800X
2756
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700K +8%
25563
Ryzen 7 3800X
23705
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700K +40%
1823
Ryzen 7 3800X
1303
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700K +27%
11471
Ryzen 7 3800X
9001

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700K и AMD Ryzen 7 3800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 7 июля 2019
Цена в момент релиза - 399 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 2
Номер модели i7-11700K -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700K Сайт AMD Ryzen 7 3800X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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