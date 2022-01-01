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Intel Core i7 11700K против AMD Ryzen 7 5800H

Intel Core i7 11700K
VS
AMD Ryzen 7 5800H
Intel Core i7 11700K
AMD Ryzen 7 5800H

Что лучше: десктопный Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 5800H на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800H and 11700K
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1714 и 1432 балла
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • На 57% ниже чем у Core i7 11700K пиковое энергопотребление – 54 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 18.27 ГБ/c (37%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700K +11%
1582
Ryzen 7 5800H
1426
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700K +23%
15074
Ryzen 7 5800H
12257
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700K +11%
3458
Ryzen 7 5800H
3110
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700K +16%
24945
Ryzen 7 5800H
21537
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700K +20%
1726
Ryzen 7 5800H
1434
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700K +40%
10229
Ryzen 7 5800H
7309
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700K и AMD Ryzen 7 5800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Cezanne
Номер модели i7-11700K -
Сокет LGA-1200 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1300 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 64 32
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 11700K
0.46 терафлопс
Ryzen 7 5800H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700K Сайт AMD Ryzen 7 5800H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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3. Intel Core i7 11700 или i7 11700K
4. Apple M1 или Intel Core i7 11700K
5. Intel Core i5 12600K или i7 11700K
6. Intel Core i7 11800H или AMD Ryzen 7 5800H
7. Intel Core i7 12700H или AMD Ryzen 7 5800H
8. AMD Ryzen 9 5900HS или Ryzen 7 5800H
9. Intel Core i7 11370H или AMD Ryzen 7 5800H
10. Apple M1 или AMD Ryzen 7 5800H

Комментарии

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