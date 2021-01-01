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Intel Core i7 11700K против AMD Ryzen 7 5800HS

Intel Core i7 11700K
VS
AMD Ryzen 7 5800HS
Intel Core i7 11700K
AMD Ryzen 7 5800HS

Что лучше: десктопный Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 5800HS на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800HS and 11700K
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1723 и 1410 баллов
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800HS
  • На 72% ниже чем у Core i7 11700K пиковое энергопотребление – 35 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 18.3 ГБ/c (37%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700K и AMD Ryzen 7 5800HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Rocket Lake Zen 3
Номер модели i7-11700K -
Сокет BGA-1200 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 64 32
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 11700K
0.46 терафлопс
Ryzen 7 5800HS
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 68.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700K Сайт AMD Ryzen 7 5800HS
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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9. AMD Ryzen 7 5800U или Ryzen 7 5800HS
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Комментарии

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