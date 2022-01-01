Intel Core i7 11700K против AMD Ryzen 9 5900HX
Что лучше: десктопный Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 5900HX на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1714 и 1496 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
- На 57% ниже чем у Core i7 11700K пиковое энергопотребление – 54 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 18.27 ГБ/c (37%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700K +6%
1582
1498
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700K +17%
15074
12910
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700K +6%
3458
3257
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700K +7%
24945
23218
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700K +15%
1726
1501
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700K +23%
10229
8291
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Cezanne
|Номер модели
|i7-11700K
|-
|Сокет
|LGA-1200
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|2100 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|512
|TMUs
|64
|32
|ROPs
|32
|8
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700K
|Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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