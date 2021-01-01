Intel Core i7 11700K против AMD Ryzen 9 5900X
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
- На 2.32 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
- Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 16% ниже чем у Core i7 11700K пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
571
Ryzen 9 5900X +5%
597
Cinebench R20 (многоядерный)
5613
Ryzen 9 5900X +47%
8244
Passmark CPU (одноядерный)
3465
3481
Passmark CPU (многоядерный)
24991
Ryzen 9 5900X +55%
38759
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700K +2%
1683
1650
Geekbench 5 (многоядерный)
9004
Ryzen 9 5900X +39%
12496
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|8 октября 2020
|Цена в момент релиза
|-
|549 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i7-11700K
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|24
|Частота
|3.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700K
|Сайт AMD Ryzen 9 5900X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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