Intel Core i7 11700K против AMD Ryzen 9 7900X
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
- На 26% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 125 vs 170 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
- Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 12% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1578
Ryzen 9 7900X +28%
2020
Cinebench R23 (многоядерный)
15011
Ryzen 9 7900X +94%
29163
Passmark CPU (одноядерный)
3463
Passmark CPU (многоядерный)
24821
Geekbench 5 (одноядерный)
1719
Geekbench 5 (многоядерный)
10176
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|29 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Raphael
|Номер модели
|i7-11700K
|-
|Сокет
|LGA-1200
|AM5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|24
|Частота
|3.6 ГГц
|4.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|47x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|170 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|AMD Radeon Graphics
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|64
|-
|ROPs
|32
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700K
|Сайт AMD Ryzen 9 7900X
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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