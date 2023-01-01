Intel Core i7 11700K против AMD Ryzen 9 7950X
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 9 7950X с 16-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
- Имеет на 49152 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Имеет на 8 физических ядер больше
- На 23.4 ГБ/c (47%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2253 и 1714 баллов
- На 14% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1565
Ryzen 9 7950X +28%
1996
Cinebench R23 (многоядерный)
14908
Ryzen 9 7950X +145%
36465
Passmark CPU (одноядерный)
3410
Ryzen 9 7950X +26%
4285
Passmark CPU (многоядерный)
24479
Ryzen 9 7950X +158%
63090
Geekbench 5 (одноядерный)
1704
Ryzen 9 7950X +31%
2231
Geekbench 5 (многоядерный)
10136
Ryzen 9 7950X +138%
24162
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|29 августа 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Zen 4 (Raphael)
|Номер модели
|i7-11700K
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|8
|16
|Потоков
|16
|32
|Частота
|3.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.7 ГГц
|Количество ядер
|8
|16
|Количество потоков
|16
|32
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|45x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|13.1 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|LGA-1200
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|170 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|230 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|128
|TMUs
|64
|8
|ROPs
|32
|4
|Вычислительные блоки
|32
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|73.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700K
|Сайт AMD Ryzen 9 7950X
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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