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Intel Core i7 11700K против Apple M1

Intel Core i7 11700K
VS
Apple M1
Intel Core i7 11700K
Apple M1

Что лучше: десктопный Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 11700K
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Разблокированный множитель
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • На 89% ниже чем у Core i7 11700K пиковое энергопотребление – 14 vs 125 Ватт
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 GPU: 2.6 vs 0.46 терафлопс
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 18.25 ГБ/c (37%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700K +5%
1561
Apple M1
1486
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700K +92%
14732
Apple M1
7673
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700K
3455
Apple M1 +8%
3741
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700K +67%
24901
Apple M1
14898
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700K
1700
Apple M1 +2%
1732
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700K +33%
9965
Apple M1
7508

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700K и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 16 марта 2021 20 ноября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Rocket Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели i7-11700K -
Сокет BGA-1200 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота 3.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 36x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 256 1024
TMUs 64 64
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 32 128
TGP 15 Вт 10 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 5120x2880 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11700K
0.46 терафлопс
Apple M1 +465%
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700K -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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