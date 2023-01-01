Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.