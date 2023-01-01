Intel Core i7 11700K против Apple M2 Max
Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
67
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
99
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
82
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать Apple M2 Max
- Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
- На 359.6 ГБ/c (719%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2009 и 1714 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1565
M2 Max +6%
1662
Cinebench R23 (многоядерный)
14908
M2 Max +1%
15107
Passmark CPU (одноядерный)
3410
M2 Max +22%
4158
Passmark CPU (многоядерный)
24479
M2 Max +7%
26226
Geekbench 5 (одноядерный)
1704
M2 Max +17%
1996
Geekbench 5 (многоядерный)
10136
M2 Max +48%
14979
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|16 марта 2021
|17 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i7-11700K
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|Apple M2 Max GPU (38-core)
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|-
|Ядер
|-
|4
|Потоков
|-
|4
|Частота
|-
|2.4 ГГц
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|36x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|67 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|LGA-1200
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Apple M2 Max GPU (38-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|4864
|TMUs
|64
|304
|ROPs
|32
|152
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|70 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|96 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700K
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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