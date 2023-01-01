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Intel Core i7 11700K против Apple M2 Max

Intel Core i7 11700K
VS
Apple M2 Max
Intel Core i7 11700K
Apple M2 Max

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 11700K
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать Apple M2 Max
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • На 359.6 ГБ/c (719%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2009 и 1714 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700K
1565
M2 Max +6%
1662
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700K
14908
M2 Max +1%
15107
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700K
3410
M2 Max +22%
4158
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700K
24479
M2 Max +7%
26226
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700K
1704
M2 Max +17%
1996
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700K
10136
M2 Max +48%
14979
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700K и Apple M2 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 16 марта 2021 17 января 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Rocket Lake Apple M2
Номер модели i7-11700K -
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Apple M2 Max GPU (38-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 8
Частота 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 2.4 ГГц
Общее
Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 36x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 67 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1200 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Apple M2 Max GPU (38-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 256 4864
TMUs 64 304
ROPs 32 152
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 70 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11700K
0.46 терафлопс
M2 Max
13.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700K -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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