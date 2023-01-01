Главная > Сравнения CPU > Core i7 11700K vs M2 Pro

Intel Core i7 11700K против Apple M2 Pro

Intel Core i7 11700K
VS
Apple M2 Pro
Intel Core i7 11700K
Apple M2 Pro

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M2 Pro с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 11700K
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • На 154.8 ГБ/c (310%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1714 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700K
1565
M2 Pro +6%
1662
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700K +1%
14908
M2 Pro
14813
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700K
3410
M2 Pro +20%
4106
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700K
24479
M2 Pro +8%
26347
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700K
1704
M2 Pro +16%
1983
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700K
10136
M2 Pro +47%
14922
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700K и Apple M2 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 16 марта 2021 17 января 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Rocket Lake Apple M2
Номер модели i7-11700K -
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Apple M2 Pro GPU (19-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 8
Частота 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 2.4 ГГц
Общее
Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 36x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 40 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1200 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Apple M2 Pro GPU (19-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 256 2432
TMUs 64 152
ROPs 32 76
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 35 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11700K
0.46 терафлопс
M2 Pro
6.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700K -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Apple M2 vs M2 Pro
2. Apple M2 Max vs M2 Pro
3. Intel Core i7 13700K vs Apple M2 Pro
4. Apple M1 vs M2 Pro
5. Intel Core i9 13900K vs Apple M2 Pro
6. Apple M1 Pro vs M2 Pro
7. Intel Core i7 13700K vs i7 11700K
8. Intel Core i9 11900K vs i7 11700K
9. Intel Core i7 10700K vs i7 11700K
10. Intel Core i5 13600K vs i7 11700K
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Apple M2 Pro или Intel Core i7 11700K?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры