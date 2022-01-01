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Intel Core i7 11700K против i5 12600

Intel Core i7 11700K
VS
Intel Core i5 12600
Intel Core i7 11700K
Intel Core i5 12600

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц или i5 12600 с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600 and 11700K
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 48% ниже чем у Core i7 11700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700K
1583
Core i5 12600 +18%
1864
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700K +11%
15068
Core i5 12600
13595
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700K
3453
Core i5 12600 +11%
3846
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700K +16%
24751
Core i5 12600
21323
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700K +9%
10163
Core i5 12600
9300
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700K и i5 12600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Alder Lake-S
Номер модели i7-11700K i5-12600
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 750 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 64 16
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 11700K
0.46 терафлопс
Core i5 12600
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700K Сайт Intel Core i5 12600
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Intel Core i7 11700K или Intel Core i7 10700K
2. Intel Core i7 11700K или Intel Core i5 12600K
3. Intel Core i7 11700K или Intel Core i7 11700KF
4. Intel Core i7 11700K или Intel Core i5 13600K
5. Intel Core i5 12600 или AMD Ryzen 5 5600X
6. Intel Core i5 12600 или Intel Core i5 12600K
7. Intel Core i5 12600 или Intel Core i5 12400F
8. Intel Core i5 12600 или Intel Core i5 12600KF

Комментарии

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