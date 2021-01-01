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Intel Core i7 11700K против i5 9600K

Intel Core i7 11700K
VS
Intel Core i5 9600K
Intel Core i7 11700K
Intel Core i5 9600K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц или i5 9600K с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9600K and 11700K
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1748 и 1214 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.38 терафлопс
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
  • На 24% ниже чем у Core i7 11700K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700K +33%
1592
Core i5 9600K
1200
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700K +126%
15082
Core i5 9600K
6665
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700K +23%
3484
Core i5 9600K
2829
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700K +134%
25407
Core i5 9600K
10847
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700K +43%
1762
Core i5 9600K
1235
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700K +82%
10529
Core i5 9600K
5794

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700K и i5 9600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 8 октября 2018
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Coffee Lake
Номер модели i7-11700K i5-9600K
Сокет BGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика UHD Graphics 750 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 6
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 64 24
ROPs 32 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11700K +21%
0.46 терафлопс
Core i5 9600K
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700K Сайт Intel Core i5 9600K
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Конкуренты

1. Apple M1 Max или Intel Core i7 11700K
2. Intel Core i7 10875H или i7 11700K
3. AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i7 11700K
4. AMD Ryzen 9 5900X или Intel Core i7 11700K
5. Intel Core i9 9900K или i7 11700K
6. AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i5 9600K
7. Intel Core i5 10600 или i5 9600K
8. AMD Ryzen 7 3800X или Intel Core i5 9600K
9. Intel Core i5 10600KF или i5 9600K

Комментарии

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