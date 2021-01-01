Intel Core i7 11700K против i5 9600K
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц или i5 9600K с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
- На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1748 и 1214 баллов
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.38 терафлопс
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
- На 24% ниже чем у Core i7 11700K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700K +33%
1592
1200
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700K +126%
15082
6665
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700K +23%
3484
2829
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700K +134%
25407
10847
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700K +43%
1762
1235
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700K +82%
10529
5794
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|8 октября 2018
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-11700K
|i5-9600K
|Сокет
|BGA-1200
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|6
|Частота
|3.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|64
|24
|ROPs
|32
|3
|Вычислительные блоки
|32
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700K
|Сайт Intel Core i5 9600K
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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