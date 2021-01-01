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Intel Core i7 11700K против i7 10700F

Intel Core i7 11700K
VS
Intel Core i7 10700F
Intel Core i7 11700K
Intel Core i7 10700F

Что лучше: Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 10700F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10700F and 11700K
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1810 и 1248 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10700F
  • На 48% ниже чем у Core i7 11700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700K +49%
25563
Core i7 10700F
17117
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700K +47%
11471
Core i7 10700F
7785

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700K и i7 10700F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 1 мая 2020
Цена в момент релиза - 298 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake
Номер модели i7-11700K i7-10700F
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700K Сайт Intel Core i7 10700F
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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