Главная > Сравнения CPU > Core i7 11700K vs Core i7 10875H

Intel Core i7 11700K против i7 10875H

Intel Core i7 11700K
VS
Intel Core i7 10875H
Intel Core i7 11700K
Intel Core i7 10875H

Что лучше: десктопный Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 10875H на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10875H and 11700K
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1810 и 1233 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
  • На 64% ниже чем у Core i7 11700K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700K +60%
25563
Core i7 10875H
16001
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700K +80%
11471
Core i7 10875H
6372

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700K и i7 10875H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 2 апреля 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake-H
Номер модели i7-11700K i7-10875H
Сокет BGA-1200 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700K Сайт Intel Core i7 10875H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Ryzen 5 5600X против Core i7 11700K
2. Ryzen 9 5900X против Core i7 11700K
3. Core i9 10850K против Core i7 11700K
4. Core i7 11700KF против Core i7 11700K
5. Core i7 10700KF против Core i7 11700K
6. Core i7 9750H против Core i7 10875H
7. Core i9 10885H против Core i7 10875H
8. Ryzen 7 5800H против Core i7 10875H
9. Ryzen 9 5900HX против Core i7 10875H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 10875H или i7 11700K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях