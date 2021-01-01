Intel Core i7 11700K против i7 10875H
Что лучше: десктопный Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 10875H на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- На 47% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1810 и 1233 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
- На 64% ниже чем у Core i7 11700K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 11700K +21%
617
511
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 11700K +59%
5750
3620
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700K +23%
3503
2852
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700K +60%
25563
16001
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700K +46%
1823
1248
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700K +80%
11471
6372
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|2 апреля 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Comet Lake-H
|Номер модели
|i7-11700K
|i7-10875H
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700K
|Сайт Intel Core i7 10875H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1