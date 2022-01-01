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Intel Core i7 11700K против i7 1165G7

Intel Core i7 11700K
VS
Intel Core i7 1165G7
Intel Core i7 11700K
Intel Core i7 1165G7

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 1165G7 с 4-ядрами на 1.2-2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1165G7 and 11700K
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1714 и 1419 баллов
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • На 78% ниже чем у Core i7 11700K пиковое энергопотребление – 28 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700K +147%
15074
Core i7 1165G7
6100
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700K +133%
24945
Core i7 1165G7
10706
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700K +128%
10229
Core i7 1165G7
4484
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700K и i7 1165G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 2 сентября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i7-11700K i7-1165G7
Сокет LGA-1200 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.6 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 12-28x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 64 48
ROPs 32 24
Вычислительные блоки 32 96
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 11700K
0.46 терафлопс
Core i7 1165G7
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700K Сайт Intel Core i7 1165G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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1. AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i7 11700K
2. AMD Ryzen 9 5950X или Intel Core i7 11700K
3. Intel Core i7 11700 или Intel Core i7 11700K
4. Apple M1 или Intel Core i7 11700K
5. Intel Core i5 12600K или Intel Core i7 11700K
6. Intel Core i5 1135G7 или Intel Core i7 1165G7
7. AMD Ryzen 5 5600H или Intel Core i7 1165G7
8. Intel Core i7 11800H или Intel Core i7 1165G7
9. AMD Ryzen 7 4700U или Intel Core i7 1165G7
10. Intel Core i5 11300H или Intel Core i7 1165G7

Комментарии

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