Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 1165G7 с 4-ядрами на 1.2-2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.