Intel Core i7 11700K против i7 1165G7
Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 1165G7 с 4-ядрами на 1.2-2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1714 и 1419 баллов
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- На 78% ниже чем у Core i7 11700K пиковое энергопотребление – 28 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700K +5%
1582
1511
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700K +147%
15074
6100
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700K +20%
3458
2890
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700K +133%
24945
10706
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700K +21%
1726
1429
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700K +128%
10229
4484
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|2 сентября 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i7-11700K
|i7-1165G7
|Сокет
|LGA-1200
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|Iris Xe Graphics G7 96EU
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|1.2-2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|12-28x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|768
|TMUs
|64
|48
|ROPs
|32
|24
|Вычислительные блоки
|32
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700K
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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