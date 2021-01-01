Что лучше: Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 11700F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.