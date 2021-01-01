Intel Core i7 11700K против i7 11700F
Что лучше: Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 11700F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
- Разблокированный множитель
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
- На 48% ниже чем у Core i7 11700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
617
Cinebench R20 (многоядерный)
5750
Passmark CPU (одноядерный)
3503
Passmark CPU (многоядерный)
25563
Geekbench 5 (одноядерный)
1823
Geekbench 5 (многоядерный)
11471
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|16 марта 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i7-11700K
|i7-11700F
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700K
|Сайт Intel Core i7 11700F
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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