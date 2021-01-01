Intel Core i7 11700KF против AMD Ryzen 5 3600
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700KF на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
70
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
44
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
75
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
64
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700KF
- На 50% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1795 и 1198 баллов
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
- На 2.32 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- На 48% ниже чем у Core i7 11700KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
469
Cinebench R20 (многоядерный)
3501
Passmark CPU (одноядерный)
2566
Passmark CPU (многоядерный)
17727
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700KF +51%
1790
1187
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700KF +56%
10267
6564
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|374 долларов
|199 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-11700KF
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700KF
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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