Главная > Сравнения CPU > Core i7 11700KF vs Ryzen 7 5700G

Intel Core i7 11700KF против AMD Ryzen 7 5700G

Intel Core i7 11700KF
VS
AMD Ryzen 7 5700G
Intel Core i7 11700KF
AMD Ryzen 7 5700G

Что лучше: Intel Core i7 11700KF на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700G and 11700KF
Причины выбрать Intel Core i7 11700KF
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1811 и 1309 баллов
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 48% ниже чем у Core i7 11700KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700KF +27%
11013
Ryzen 7 5700G
8649

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700KF и AMD Ryzen 7 5700G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 13 апреля 2021
Цена в момент релиза 374 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 3
Номер модели i7-11700KF -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700KF Сайт AMD Ryzen 7 5700G
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 10700F или i7 11700KF
2. Intel Core i7 10700T или i7 11700KF
3. Intel Core i9 11900F или i7 11700KF
4. Intel Core i9 11900T или i7 11700KF
5. AMD Ryzen 7 5800X или Ryzen 7 5700G
6. AMD Ryzen 7 4700G или Ryzen 7 5700G
7. AMD Ryzen 7 Pro 4750G или Ryzen 7 5700G

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5700G или Intel Core i7 11700KF?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях