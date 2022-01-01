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Intel Core i7 11700KF против AMD Ryzen 7 7700X

Intel Core i7 11700KF
VS
AMD Ryzen 7 7700X
Intel Core i7 11700KF
AMD Ryzen 7 7700X

Что лучше: Intel Core i7 11700KF на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 7 7700X на 4.5 ГГц (c Turbo Core до 5.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700X and 11700KF
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2209 и 1711 баллов
  • На 16% ниже чем у Core i7 11700KF пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700KF
14869
Ryzen 7 7700X +30%
19307
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700KF
9917
Ryzen 7 7700X +45%
14370
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700KF и AMD Ryzen 7 7700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Raphael
Номер модели i7-11700KF -
Сокет LGA-1200 AM5
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 45x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 40МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - AMD Radeon Graphics
Boost частота GPU - 2200 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700KF Сайт AMD Ryzen 7 7700X
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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