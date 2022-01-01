Intel Core i7 11700KF против AMD Ryzen 7 7700X
Что лучше: Intel Core i7 11700KF на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 7 7700X на 4.5 ГГц (c Turbo Core до 5.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2209 и 1711 баллов
- На 16% ниже чем у Core i7 11700KF пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
- На 8% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1558
Ryzen 7 7700X +26%
1965
Cinebench R23 (многоядерный)
14869
Ryzen 7 7700X +30%
19307
Passmark CPU (одноядерный)
3405
Passmark CPU (многоядерный)
24160
Geekbench 5 (одноядерный)
1698
Ryzen 7 7700X +30%
2204
Geekbench 5 (многоядерный)
9917
Ryzen 7 7700X +45%
14370
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|29 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Raphael
|Номер модели
|i7-11700KF
|-
|Сокет
|LGA-1200
|AM5
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|45x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|40МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|AMD Radeon Graphics
|Boost частота GPU
|-
|2200 МГц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700KF
|Сайт AMD Ryzen 7 7700X
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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