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Intel Core i7 11700KF против AMD Ryzen 9 5900

Intel Core i7 11700KF
VS
AMD Ryzen 9 5900
Intel Core i7 11700KF
AMD Ryzen 9 5900

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700KF на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 9 5900 с 12-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900 and 11700KF
Причины выбрать Intel Core i7 11700KF
  • Разблокированный множитель
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1810 и 1614 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • На 48% ниже чем у Core i7 11700KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700KF +12%
1816
Ryzen 9 5900
1621
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700KF +7%
11710
Ryzen 9 5900
10900

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700KF и AMD Ryzen 9 5900

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 12 января 2021
Цена в момент релиза 374 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 3
Номер модели i7-11700KF -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 24
Частота 3.6 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700KF Сайт AMD Ryzen 9 5900
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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5. AMD Ryzen 9 5900 или AMD Ryzen 5 3600
6. AMD Ryzen 9 5900 или AMD Ryzen 7 5800X
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8. AMD Ryzen 9 5900 или AMD Ryzen 9 3950X
9. AMD Ryzen 9 5900 или Intel Core i7 11700K

Комментарии

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