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Intel Core i7 11700KF против Apple M1

Intel Core i7 11700KF
VS
Apple M1
Intel Core i7 11700KF
Apple M1

Что лучше: десктопный Intel Core i7 11700KF на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 11700KF
Причины выбрать Intel Core i7 11700KF
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Разблокированный множитель
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • На 89% ниже чем у Core i7 11700KF пиковое энергопотребление – 14 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 18.25 ГБ/c (37%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 GPU

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700KF +3%
1574
Apple M1
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700KF +94%
15148
Apple M1
7804
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700KF
3442
Apple M1 +10%
3788
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700KF +65%
24458
Apple M1
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700KF
1727
Apple M1 +1%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700KF и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 16 марта 2021 20 ноября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Rocket Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели i7-11700KF -
Сокет LGA-1200 Apple M-Socket
Интегрированная графика Нет Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота 3.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 36x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M1 GPU
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1278 МГц
Шейдерные блоки - 1024
TMUs - 64
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 128
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11700KF
н/д
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700KF -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i7 11700KF
2. AMD Ryzen 9 5900X или Intel Core i7 11700KF
3. Intel Core i9 11900K или i7 11700KF
4. Intel Core i5 12600K или i7 11700KF
5. Intel Core i7 10700KF или i7 11700KF
6. Intel Core i7 1165G7 или Apple M1
7. AMD Ryzen 5 5500U или Apple M1
8. AMD Ryzen 7 5800H или Apple M1
9. Intel Core i7 12700H или Apple M1
10. Intel Core i7 12700K или Apple M1

Комментарии

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