Intel Core i7 11700KF против i5 10600KF
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700KF на 3.6 ГГц или i5 10600KF с 6-ядрами на 4.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11700KF
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1794 и 1345 баллов
- На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 11700KF +23%
617
501
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 11700KF +57%
5750
3658
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700KF +15%
3406
2971
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700KF +63%
23840
14662
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700KF +33%
1828
1372
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700KF +48%
10878
7343
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|374 долларов
|237 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-11700KF
|i5-10600KF
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|4.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|41x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700KF
|Сайт Intel Core i5 10600KF
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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