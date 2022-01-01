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Intel Core i7 11700KF против i5 11400

Intel Core i7 11700KF
VS
Intel Core i5 11400
Intel Core i7 11700KF
Intel Core i5 11400

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700KF на 3.6 ГГц или i5 11400 с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400 and 11700KF
Причины выбрать Intel Core i7 11700KF
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1711 и 1518 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 11400
  • На 48% ниже чем у Core i7 11700KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700KF +57%
15148
Core i5 11400
9644
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700KF +42%
24458
Core i5 11400
17210
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700KF +39%
10014
Core i5 11400
7184
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700KF и i5 11400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 17 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Rocket Lake
Номер модели i7-11700KF i5-11400
Сокет LGA-1200 LGA-1200
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 730
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1300 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 48
ROPs - 24
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11700KF
н/д
Core i5 11400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700KF Сайт Intel Core i5 11400
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Ryzen 7 5800X или Core i7 11700KF
2. Ryzen 9 5900X или Core i7 11700KF
3. Core i9 11900K или Core i7 11700KF
4. Core i5 12600K или Core i7 11700KF
5. Core i7 10700KF или Core i7 11700KF
6. Ryzen 5 5600X или Core i5 11400
7. Core i5 10600K или Core i5 11400
8. Core i7 10700 или Core i5 11400
9. Core i5 11400F или Core i5 11400
10. Core i5 10400F или Core i5 11400

Комментарии

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