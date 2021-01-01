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Intel Core i7 11700KF против i7 11700K

Intel Core i7 11700KF
VS
Intel Core i7 11700K
Intel Core i7 11700KF
Intel Core i7 11700K

Что лучше: Intel Core i7 11700KF на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 11700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11700K and 11700KF
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700KF и i7 11700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 16 марта 2021
Цена в момент релиза 374 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Rocket Lake
Номер модели i7-11700KF i7-11700K
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700KF Сайт Intel Core i7 11700K
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Core i7 10700F или Core i7 11700KF
2. Core i7 10700T или Core i7 11700KF
3. Core i9 11900F или Core i7 11700KF
4. Core i9 11900T или Core i7 11700KF
5. Core i5 10600K или Core i7 11700K
6. Core i7 10700 или Core i7 11700K

Комментарии

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