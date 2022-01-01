Intel Core i7 11800H против AMD Ryzen 5 3500U
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или AMD Ryzen 5 3500U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
- Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- В 2.8 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1558 и 554 балла
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 15.44 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
- На 24% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
- На 22% ниже чем у Core i7 11800H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11800H +97%
1513
767
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11800H +340%
12234
2780
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11800H +58%
3149
1989
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H +199%
21142
7068
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11800H +182%
1573
558
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H +206%
8847
2893
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|11 мая 2021
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Picasso
|Номер модели
|i7-11800H
|-
|Сокет
|BGA-1787
|FP5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|1.9-2.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19-23x
|21x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|12-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|512
|TMUs
|16
|32
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|8
|TGP
|15 Вт
|65 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11800H
|Сайт AMD Ryzen 5 3500U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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