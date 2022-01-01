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Intel Core i7 11800H против AMD Ryzen 5 3500U

Intel Core i7 11800H
VS
AMD Ryzen 5 3500U
Intel Core i7 11800H
AMD Ryzen 5 3500U

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или AMD Ryzen 5 3500U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3500U and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • В 2.8 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1558 и 554 балла
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 15.44 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
  • На 24% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
  • На 22% ниже чем у Core i7 11800H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11800H +340%
12234
Ryzen 5 3500U
2780
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11800H +58%
3149
Ryzen 5 3500U
1989
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H +199%
21142
Ryzen 5 3500U
7068
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11800H +182%
1573
Ryzen 5 3500U
558
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H +206%
8847
Ryzen 5 3500U
2893
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и AMD Ryzen 5 3500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Picasso
Номер модели i7-11800H -
Сокет BGA-1787 FP5
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 1.9-2.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19-23x 21x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 12-35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon Vega 8
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 16 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 8
TGP 15 Вт 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11800H
0.742 терафлопс
Ryzen 5 3500U
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H Сайт AMD Ryzen 5 3500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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