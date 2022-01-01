Intel Core i7 11800H против AMD Ryzen 5 4500U
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или AMD Ryzen 5 4500U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1517 и 1084 балла
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
- На 44% ниже чем у Core i7 11800H пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 17.07 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11800H +29%
1487
1150
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11800H +106%
12148
5893
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11800H +28%
3124
2448
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H +94%
21442
11070
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11800H +39%
1508
1084
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H +80%
7897
4398
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|11 мая 2021
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Zen 2
|Номер модели
|i7-11800H
|-
|Сокет
|BGA-1787
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|6
|Частота
|1.9-2.3 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19-23x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|384
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11800H
|Сайт AMD Ryzen 5 4500U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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