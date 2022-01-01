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Intel Core i7 11800H против AMD Ryzen 5 4500U

Intel Core i7 11800H
VS
AMD Ryzen 5 4500U
Intel Core i7 11800H
AMD Ryzen 5 4500U

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или AMD Ryzen 5 4500U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4500U and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1517 и 1084 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
  • На 44% ниже чем у Core i7 11800H пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 17.07 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11800H +29%
1487
Ryzen 5 4500U
1150
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11800H +106%
12148
Ryzen 5 4500U
5893
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11800H +28%
3124
Ryzen 5 4500U
2448
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H +94%
21442
Ryzen 5 4500U
11070
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11800H +39%
1508
Ryzen 5 4500U
1084
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H +80%
7897
Ryzen 5 4500U
4398
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и AMD Ryzen 5 4500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Zen 2
Номер модели i7-11800H -
Сокет BGA-1787 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 6
Частота 1.9-2.3 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19-23x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 6
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 256 384
TMUs 16 24
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 11800H
0.742 терафлопс
Ryzen 5 4500U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H Сайт AMD Ryzen 5 4500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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