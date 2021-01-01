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Intel Core i7 11800H против AMD Ryzen 5 4600HS

Intel Core i7 11800H
VS
AMD Ryzen 5 4600HS
Intel Core i7 11800H
AMD Ryzen 5 4600HS

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или AMD Ryzen 5 4600HS с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600HS and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1548 и 1103 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 17% ниже чем у Ryzen 5 4600HS пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600HS
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 17.07 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11800H +36%
12049
Ryzen 5 4600HS
8843
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H +45%
21245
Ryzen 5 4600HS
14626
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и AMD Ryzen 5 4600HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 7 января 2020
Цена в момент релиза 395 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Zen 2
Номер модели i7-11800H -
Сокет BGA-1787 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 1.9-2.3 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19-23x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 6
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 256 384
TMUs 64 24
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 11800H
0.46 терафлопс
Ryzen 5 4600HS
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H Сайт AMD Ryzen 5 4600HS
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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