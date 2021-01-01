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Intel Core i7 11800H против AMD Ryzen 5 5600H

Intel Core i7 11800H
VS
AMD Ryzen 5 5600H
Intel Core i7 11800H
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1569 и 1376 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11800H +16%
1592
Ryzen 5 5600H
1376
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H +40%
9059
Ryzen 5 5600H
6449

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и AMD Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 12 января 2021
Цена в момент релиза 395 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake Zen 3
Номер модели i7-11800H -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 1.9-2.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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