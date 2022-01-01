Intel Core i7 11800H против AMD Ryzen 7 3700X
Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 3700X на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- На 31% ниже чем у Ryzen 7 3700X пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1517 и 1294 балла
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
- На 3.52 ГБ/c (7%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11800H +12%
1509
1351
Cinebench R23 (многоядерный)
12281
12240
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11800H +18%
3166
2687
Passmark CPU (многоядерный)
21568
Ryzen 7 3700X +6%
22931
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11800H +18%
1531
1299
Geekbench 5 (многоядерный)
7968
Ryzen 7 3700X +13%
8970
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|11 мая 2021
|7 июля 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Zen 2
|Номер модели
|i7-11800H
|-
|Сокет
|BGA-1787
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|1.9-2.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19-23x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|3.8 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11800H
|Сайт AMD Ryzen 7 3700X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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