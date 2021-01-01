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Intel Core i7 11800H против AMD Ryzen 7 4800U

Intel Core i7 11800H
VS
AMD Ryzen 7 4800U
Intel Core i7 11800H
AMD Ryzen 7 4800U

Что лучше: Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или AMD Ryzen 7 4800U на 1.8 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800U and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1569 и 1145 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800U
  • На 67% ниже чем у Core i7 11800H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 17.07 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 11800H +57%
4920
Ryzen 7 4800U
3127
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11800H +39%
1592
Ryzen 7 4800U
1148
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H +51%
9059
Ryzen 7 4800U
5997

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и AMD Ryzen 7 4800U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 6 января 2020
Цена в момент релиза 395 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake Zen 2
Номер модели i7-11800H -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 1.9-2.3 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19x 18x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H Сайт AMD Ryzen 7 4800U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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