Главная > Сравнения CPU > Core i7 11800H vs Ryzen 7 5700G

Intel Core i7 11800H против AMD Ryzen 7 5700G

Intel Core i7 11800H
VS
AMD Ryzen 7 5700G
Intel Core i7 11800H
AMD Ryzen 7 5700G

Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700G and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 31% ниже чем у Ryzen 7 5700G пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11800H
12226
Ryzen 7 5700G +15%
14094
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H
21627
Ryzen 7 5700G +15%
24895
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H
8339
Ryzen 7 5700G +12%
9374

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и AMD Ryzen 7 5700G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 13 апреля 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Zen 3
Номер модели i7-11800H -
Сокет BGA-1787 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 1.9-2.3 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19-23x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 350 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 16 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 11800H
0.742 терафлопс
Ryzen 7 5700G
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H Сайт AMD Ryzen 7 5700G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Intel Core i7 11800H и Intel Core i7 10750H
2. Intel Core i7 11800H и AMD Ryzen 7 4800H
3. Intel Core i7 11800H и Intel Core i7 1165G7
4. Intel Core i7 11800H и AMD Ryzen 7 5800H
5. Intel Core i7 11800H и AMD Ryzen 9 5900HS
6. AMD Ryzen 7 5700G и AMD Ryzen 5 3600
7. AMD Ryzen 7 5700G и AMD Ryzen 7 3700X
8. AMD Ryzen 7 5700G и AMD Ryzen 7 5800X
9. AMD Ryzen 7 5700G и AMD Ryzen 5 5600G
10. AMD Ryzen 7 5700G и AMD Ryzen 5 2400G

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5700G или Intel Core i7 11800H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры