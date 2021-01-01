Главная > Сравнения CPU > Core i7 11800H vs Ryzen 7 5700U

Intel Core i7 11800H против AMD Ryzen 7 5700U

Intel Core i7 11800H
VS
AMD Ryzen 7 5700U
Intel Core i7 11800H
AMD Ryzen 7 5700U

Что лучше: Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или AMD Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700U and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1548 и 1159 баллов
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • На 67% ниже чем у Core i7 11800H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 17.07 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11800H +19%
1486
Ryzen 7 5700U
1253
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11800H +30%
12049
Ryzen 7 5700U
9249
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11800H +34%
1524
Ryzen 7 5700U
1141
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H +46%
8493
Ryzen 7 5700U
5832

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и AMD Ryzen 7 5700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 12 января 2020
Цена в момент релиза 395 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Zen 2
Номер модели i7-11800H -
Сокет BGA-1787 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 1.9-2.3 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19-23x 18x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 64 32
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 11800H
0.46 терафлопс
Ryzen 7 5700U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H Сайт AMD Ryzen 7 5700U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 7 4800H против Core i7 11800H
2. Ryzen 9 5900HX против Core i7 11800H
3. Core i9 11980HK против Core i7 11800H
4. Core i9 11900H против Core i7 11800H
5. Core i7 10870H против Core i7 11800H
6. Ryzen 5 4600H против Ryzen 7 5700U
7. Core i5 1135G7 против Ryzen 7 5700U
8. Ryzen 7 4800U против Ryzen 7 5700U
9. Ryzen 5 5500U против Ryzen 7 5700U
10. Apple M1 против Ryzen 7 5700U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5700U или Intel Core i7 11800H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях