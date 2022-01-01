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Intel Core i7 11800H против AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i7 11800H
VS
AMD Ryzen 7 5800X
Intel Core i7 11800H
AMD Ryzen 7 5800X

Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5800X на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • На 57% ниже чем у Ryzen 7 5800X пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 3.52 ГБ/c (7%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1710 и 1523 балла
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11800H
12139
Ryzen 7 5800X +25%
15213
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11800H
3126
Ryzen 7 5800X +11%
3482
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H
21390
Ryzen 7 5800X +33%
28395
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11800H
1521
Ryzen 7 5800X +12%
1708
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H
8088
Ryzen 7 5800X +35%
10883
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и AMD Ryzen 7 5800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 8 октября 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Vermeer
Номер модели i7-11800H -
Сокет BGA-1787 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 1.9-2.3 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19-23x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 11800H
0.742 терафлопс
Ryzen 7 5800X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H Сайт AMD Ryzen 7 5800X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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