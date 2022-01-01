Главная > Сравнения CPU > Core i7 11800H vs Ryzen 7 6800U​

Intel Core i7 11800H против AMD Ryzen 7 6800U​

Intel Core i7 11800H
VS
AMD Ryzen 7 6800U​
Intel Core i7 11800H
AMD Ryzen 7 6800U​

Что лучше: Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или AMD Ryzen 7 6800U​ на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 6800U​ были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800U​ and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800U​
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • На 38% ниже чем у Core i7 11800H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и AMD Ryzen 7 6800U​

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Rembrandt
Номер модели i7-11800H -
Сокет BGA-1787 FP7
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 1.9-2.3 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19-23x 27x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15-28 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) AMD Radeon 680M
Частота GPU 350 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 11800H
0.742 терафлопс
Ryzen 7 6800U​
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H Сайт AMD Ryzen 7 6800U​
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 11800H и Intel Core i7 10750H
2. Intel Core i7 11800H и AMD Ryzen 7 4800H
3. Intel Core i7 11800H и Intel Core i7 1165G7
4. Intel Core i7 11800H и AMD Ryzen 7 5800H
5. Intel Core i7 11800H и Apple M1 Pro
6. AMD Ryzen 7 6800U​ и Apple M1 Pro
7. AMD Ryzen 7 6800U​ и Apple M1
8. AMD Ryzen 7 6800U​ и AMD Ryzen 7 6800H
9. AMD Ryzen 7 6800U​ и AMD Ryzen 7 6800HS
10. AMD Ryzen 7 6800U​ и AMD Ryzen 5 6600U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 6800U​ или Intel Core i7 11800H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры