Intel Core i7 11800H против AMD Ryzen 9 5950X
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- На 57% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
- На 3.52 ГБ/c (7%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
- Имеет на 40 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
582
Ryzen 9 5950X +9%
633
Cinebench R20 (многоядерный)
5019
Ryzen 9 5950X +105%
10314
Passmark CPU (одноядерный)
3292
Ryzen 9 5950X +7%
3538
Passmark CPU (многоядерный)
22250
Ryzen 9 5950X +108%
46288
Geekbench 5 (одноядерный)
1589
Ryzen 9 5950X +7%
1693
Geekbench 5 (многоядерный)
9077
Ryzen 9 5950X +89%
17199
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|11 мая 2021
|8 октября 2020
|Цена в момент релиза
|395 долларов
|799 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i7-11800H
|-
|Сокет
|BGA-1787
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|16
|Количество потоков
|16
|32
|Частота
|1.9-2.3 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11800H
|Сайт AMD Ryzen 9 5950X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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