Intel Core i7 11800H против Apple M1
Что лучше: Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или Apple M1 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
90
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
34
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
71
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 44% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
- На 69% ниже чем у Core i7 11800H пиковое энергопотребление – 14 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- На 17.05 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1569 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 11800H +42%
583
412
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 11800H +133%
4987
2137
Passmark CPU (одноядерный)
3293
Apple M1 +14%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H +45%
22141
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
1591
Apple M1 +11%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H +18%
9038
7634
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|11 мая 2021
|20 ноября 2020
|Цена в момент релиза
|395 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i7-11800H
|-
|Сокет
|BGA-1787
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|1.9-2.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|19-23x
|0x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|320КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11800H
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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