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Intel Core i7 11800H против Apple M1 Max

Intel Core i7 11800H
VS
Apple M1 Max
Intel Core i7 11800H
Apple M1 Max

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 44% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core): 10.4 vs 0.742 терафлопс
  • На 358.4 ГБ/c (700%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 33% ниже чем у Core i7 11800H пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 1544 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11800H
1527
M1 Max +2%
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11800H
12226
M1 Max +3%
12634
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11800H
3208
M1 Max
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H
21627
M1 Max
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11800H
1561
M1 Max +16%
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H
8339
M1 Max +54%
12822

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 11 мая 2021 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Tiger Lake H45 -
Номер модели i7-11800H -
Сокет BGA-1787 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 10
Частота 1.9-2.3 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 19-23x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 256 4096
TMUs 16 256
ROPs 8 128
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11800H
0.742 терафлопс
M1 Max +1302%
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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