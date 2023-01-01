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Intel Core i7 11800H против Apple M2 Max

Intel Core i7 11800H
VS
Apple M2 Max
Intel Core i7 11800H
Apple M2 Max

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать Apple M2 Max
  • На 358.4 ГБ/c (700%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1997 и 1558 баллов
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11800H
1497
M2 Max +11%
1667
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11800H
12074
M2 Max +25%
15056
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11800H
3099
M2 Max
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H
21060
M2 Max
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11800H
1550
M2 Max +29%
1993
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H
8772
M2 Max +70%
14873
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и Apple M2 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 11 мая 2021 1 июня 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Tiger Lake Apple M2
Номер модели i7-11800H -
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Apple M2 Max GPU (38-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 8
Частота 1.9-2.3 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 2.4 ГГц
Общее
Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 19-23x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 67 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1787 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Apple M2 Max GPU (38-core)
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1344 МГц
Шейдерные блоки 256 4864
TMUs 16 304
ROPs 8 152
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 70 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11800H
0.742 терафлопс
M2 Max
13.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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