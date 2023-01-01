Intel Core i7 11800H против Apple M2 Pro
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или Apple M2 Pro с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
83
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
68
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
81
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать Apple M2 Pro
- На 153.6 ГБ/c (300%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1983 и 1558 баллов
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1497
M2 Pro +11%
1661
Cinebench R23 (многоядерный)
12074
M2 Pro +23%
14898
Passmark CPU (одноядерный)
3099
Passmark CPU (многоядерный)
21060
Geekbench 5 (одноядерный)
1550
M2 Pro +27%
1975
Geekbench 5 (многоядерный)
8772
M2 Pro +66%
14531
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|11 мая 2021
|1 июня 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i7-11800H
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|8
|Частота
|1.9-2.3 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|-
|Ядер
|-
|4
|Потоков
|-
|4
|Частота
|-
|2.4 ГГц
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|19-23x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|40 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|BGA-1787
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Частота GPU
|350 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1344 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|2432
|TMUs
|16
|152
|ROPs
|8
|76
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|35 Вт
|Макс. разрешение
|-
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11800H
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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