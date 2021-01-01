Intel Core i7 11800H против i3 10300
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или десктопный i3 10300 с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 31% ниже чем у Core i3 10300 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1569 и 1183 балла
- На 9.6 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 11800H +26%
583
461
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 11800H +114%
4987
2334
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11800H +21%
3293
2723
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H +136%
22141
9370
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11800H +32%
1591
1206
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H +91%
9038
4726
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|395 долларов
|152 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-11800H
|i3-10300
|Сокет
|BGA-1787
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|1.9-2.3 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19-23x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11800H
|Сайт Intel Core i3 10300
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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