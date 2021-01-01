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Intel Core i7 11800H против i3 10300

Intel Core i7 11800H
VS
Intel Core i3 10300
Intel Core i7 11800H
Intel Core i3 10300

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или десктопный i3 10300 с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10300 and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 31% ниже чем у Core i3 10300 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1569 и 1183 балла
  • На 9.6 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 11800H +114%
4987
Core i3 10300
2334
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11800H +21%
3293
Core i3 10300
2723
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H +136%
22141
Core i3 10300
9370
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11800H +32%
1591
Core i3 10300
1206
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H +91%
9038
Core i3 10300
4726

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и i3 10300

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 1 мая 2020
Цена в момент релиза 395 долларов 152 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Tiger Lake H45 Comet Lake
Номер модели i7-11800H i3-10300
Сокет BGA-1787 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 1.9-2.3 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19-23x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H Сайт Intel Core i3 10300
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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