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Intel Core i7 11800H против i5 10300H

Intel Core i7 11800H
VS
Intel Core i5 10300H
Intel Core i7 11800H
Intel Core i5 10300H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или i5 10300H с 4-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10300H and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1569 и 1205 баллов
  • На 5.4 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 11800H +134%
4987
Core i5 10300H
2133
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H +152%
22141
Core i5 10300H
8788
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H +105%
9038
Core i5 10300H
4405

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и i5 10300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 2 апреля 2020
Цена в момент релиза 395 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Comet Lake-H
Номер модели i7-11800H i5-10300H
Сокет BGA-1787 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 1.9-2.3 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19-23x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H Сайт Intel Core i5 10300H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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