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Intel Core i7 11800H против i5 1140G7

Intel Core i7 11800H
VS
Intel Core i5 1140G7
Intel Core i7 11800H
Intel Core i5 1140G7

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или i5 1140G7 с 4-ядрами на 0.8-1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1140G7 and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1569 и 1304 балла
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1140G7
  • На 67% ниже чем у Core i7 11800H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и i5 1140G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 1 сентября 2020
Цена в момент релиза 395 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i7-11800H i5-1140G7
Сокет BGA-1449 BGA-1598
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel Iris Xe Graphics G7 80

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 1.9-2.3 ГГц 0.8-1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19x 8x
Скорость шины 8 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H Сайт Intel Core i5 1140G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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5. Intel Core i7 11800H или AMD Ryzen 7 5800HS
6. Intel Core i5 1140G7 или i7 1060NG7
7. Intel Core i5 1140G7 или i5 1130G7
8. Intel Core i5 1140G7 или i5 1030G7

Комментарии

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