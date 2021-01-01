Главная > Сравнения CPU > Core i7 11800H vs Core i5 11500

Intel Core i7 11800H против i5 11500

Intel Core i7 11800H
VS
Intel Core i5 11500
Intel Core i7 11800H
Intel Core i5 11500

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или десктопный i5 11500 с 6-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11500 and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 31% ниже чем у Core i5 11500 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H +23%
9038
Core i5 11500
7340

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и i5 11500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 16 марта 2021
Цена в момент релиза 395 долларов 192 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Tiger Lake H45 Rocket Lake
Номер модели i7-11800H i5-11500
Сокет BGA-1787 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 1.9-2.3 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19-23x 27x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H Сайт Intel Core i5 11500
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 4800H или Intel Core i7 11800H
2. Intel Core i9 11980HK или Intel Core i7 11800H
3. Intel Core i9 11900H или Intel Core i7 11800H
4. Intel Core i7 10870H или Intel Core i7 11800H
5. AMD Ryzen 9 5900HS или Intel Core i7 11800H
6. AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i5 11500
7. Intel Core i5 10500 или Intel Core i5 11500
8. Intel Core i5 10400 или Intel Core i5 11500
9. Intel Core i5 11600K или Intel Core i5 11500
10. Intel Core i5 11400F или Intel Core i5 11500

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 11500 или i7 11800H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях