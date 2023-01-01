Intel Core i7 11800H против i5 12400
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или десктопный i5 12400 с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 6144 МБ больший объем L3-кэша
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12400
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- На 25.6 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1487
Core i5 12400 +14%
1694
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11800H +1%
12148
12022
Passmark CPU (одноядерный)
3093
Core i5 12400 +14%
3541
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H +7%
20962
19524
Geekbench 5 (одноядерный)
1552
Core i5 12400 +4%
1620
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H +2%
8806
8673
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i7-11800H
|i5-12400
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|UHD Graphics 730
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|1.9-2.3 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19-23x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1787
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|117 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Intel UHD Graphics 730
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|16
|48
|ROPs
|8
|24
|Вычислительные блоки
|32
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11800H
|Сайт Intel Core i5 12400
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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