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Intel Core i7 11800H против i5 12400

Intel Core i7 11800H
VS
Intel Core i5 12400
Intel Core i7 11800H
Intel Core i5 12400

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или десктопный i5 12400 с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400 and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 6144 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • На 25.6 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11800H
1487
Core i5 12400 +14%
1694
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11800H +1%
12148
Core i5 12400
12022
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11800H
3093
Core i5 12400 +14%
3541
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H +7%
20962
Core i5 12400
19524
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и i5 12400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Alder Lake
Номер модели i7-11800H i5-12400
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) UHD Graphics 730

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 1.9-2.3 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19-23x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1787 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) - 117 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11800H
0.742 терафлопс
Core i5 12400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H Сайт Intel Core i5 12400
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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